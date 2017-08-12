Декларация - 2017. Омбудсмен Кубат Оторбаев остался без собственного жилья

12 августа 2017, 9:28 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев не имеет собственного жилья, но зато владеет киоском-павильоном. Такие данные главный правозащитник страны указал в декларации за 2016 год.

Он сообщил, что годовой доход по месту работы в прошлом году составил 733 тыс. сомов. Графу о дополнительных доходах он оставил пустой. Оторбаев не имеет собственного жилья, но зато имеет киоск-павильон площадью 8 кв.м. и машину марки "Toyota 4runner" 2003 года выпуска.

Его близкий родственник занимается предпринимательской деятельностью, и в прошлом году заработал 240 тыс. сомов. Также он владеет квартирой в 92 кв.м.

Отметим, в декларации за 2015 год омбудсмен указывал, что владеет домом площадью 248 кв.м., а доходы его родственника были в два раза больше - 485 тыс. сомов.