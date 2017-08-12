Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Поисковики из Кыргызстана принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт"Поисковики из Кыргызстана принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт"Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозыПрогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

Декларация - 2017. Омбудсмен Кубат Оторбаев остался без собственного жилья

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364697_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442443-ru.html

Похожие новости

Декларация — 2016: Заработки послов Кыргызстана за рубежом — Кто зарабатывает больше?

Осталось всего три недели — уплатите налог на авто, жилье и землю

ГНС: Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю

Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю - ГНС

Декларация—2016: Директор Судебного департамент владеет трактором, а семья статс-секретаря — тремя машинами

12 августа 2017, 9:28       Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев не имеет собственного жилья, но зато владеет киоском-павильоном. Такие данные главный правозащитник страны указал в декларации за 2016 год.
Он сообщил, что годовой доход по месту работы в прошлом году составил 733 тыс. сомов. Графу о дополнительных доходах он оставил пустой. Оторбаев не имеет собственного жилья, но зато имеет киоск-павильон площадью 8 кв.м. и машину марки "Toyota 4runner" 2003 года выпуска.
Его близкий родственник занимается предпринимательской деятельностью, и в прошлом году заработал 240 тыс. сомов. Также он владеет квартирой в 92 кв.м.
Отметим, в декларации за 2015 год омбудсмен указывал, что владеет домом площадью 248 кв.м., а доходы его родственника были в два раза больше - 485 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум