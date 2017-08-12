Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

12 августа 2017, 9:26 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 12 августа дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. 13-14 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>16…18</td> <td>24…26</td> <td>14…16</td> <td>28…30</td> <td>15…17</td> <td>31…33</td> </tr> </table>