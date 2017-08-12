Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

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Источник:http://knews.kg/2017/08/progno...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-442440-ru.html
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12 августа 2017, 9:26 Комментарии
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