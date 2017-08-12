Поисковики из Кыргызстана принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт"

12 августа 2017, 9:41 Комментарии

Более 400 поисковиков из семи стран мира принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт", которая начинается 12 августа, в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии поднятия флага международной поисковой экспедиции, которая состоится в лагере поисковиков в Демянском районе, будут присутствовать более 400 активистов общественного движения со всей России, а также представители Белоруссии, Молдавии, Кыргызстана, Казахстана, Германии и США.

Участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области.

Как уточнили в штабе организации, для начинающих поисковиков специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, антропологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса вместе с опытными товарищами новички примут участие в полевых поисковых работах. 23 августа пройдет погребение найденных останков.