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Поисковики из Кыргызстана принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/poisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442439-ru.html

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12 августа 2017, 9:41       Комментарии

Более 400 поисковиков из семи стран мира принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт", которая начинается 12 августа, в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
На церемонии поднятия флага международной поисковой экспедиции, которая состоится в лагере поисковиков в Демянском районе, будут присутствовать более 400 активистов общественного движения со всей России, а также представители Белоруссии, Молдавии, Кыргызстана, Казахстана, Германии и США.
Участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области.
Как уточнили в штабе организации, для начинающих поисковиков специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, антропологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса вместе с опытными товарищами новички примут участие в полевых поисковых работах. 23 августа пройдет погребение найденных останков.

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