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18-летний уроженец Кыргызстана надругался над челябинкой возле долгостроя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364698_18...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442438-ru.html

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12 августа 2017, 9:02       Комментарии

18-летний уроженец Кыргызстана надругался над челябинкой возле долгостроя. Об этом сообщает издание Telefact.
В Калининском районе Челябинска 18-летний парень напал на 24-летнюю девушку ранним утром 31 июля. Неизвестный схватил прохожую за плечи, после чего повалил на землю и надругался над ней. Инцидент произошел возле долгостроя, расположенного по ул. Братьев Кашириных. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
"Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1. Ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Преступником оказался 18-летний парень, уроженец Кыргызстана. Он признал свою вину в полном объеме", - сообщил сайту Telefakt.ru следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области, лейтенант юстиции Артем Зюзякин.
На территории России подозреваемый проживает пять лет. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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