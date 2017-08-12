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Рэперы высмеяли современные "ценности" и стереотипы кыргызстанцев (видео)

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364691_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442437-ru.html

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Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

12 августа 2017, 9:19       Комментарии

Кыргызстанские рэперы MC Abaz, Big Smoke и Fat Akmat выложили в YouTube видеоклип, в котором в юмористической манере рассказывают о менталитете кыргызстанцев и о Кыргызстане в целом.
"Друзья, это остросоциальная, сатирическая песня, достойная внимания только тех, кто мыслит вполне адекватно и на мир смотрит сквозь призму иронии. И помните, мы любим нашу многонациональную страну!" - написал один из создателей Ниязбек Абазганов.
Ролик стал популярным в кыргызстанском сегменте соцсетей.

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