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Из-за столкновения поездов в Египте погибли 28 человекИз-за столкновения поездов в Египте погибли 28 человек

Мадумаров: До конца августа мы назовем единого кандидата в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/maduma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442436-ru.html

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12 августа 2017, 8:55       Комментарии

Единый кандидат от нового политического объединения, в которое вошли Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Бакыт Торобаев, будет назван до конца августа. Об этом K-News сообщил Адахан Мадумаров.
"В своем заявлении мы сказали, что создадим одну крупную политическую партию. И уже от нового политобъединения мы выдвинем единого кандидата на предстоящие выборы президента. Но для создания новой крупной партии требуется время. До конца месяца все вопросы будут решены и назван единый кандидат", — сказал Мадумаров.
На вопрос, ведутся ли между четверкой переговоры о сотрудничестве с кандидатом в президенты от партии "Ак Шумкар" Темиром Сариевым, политик подчеркнул, что двери политобъединения открыты для деятелей и организаций, которые разделяют точку зрения четверки единомышленников.
"Мы будем вести переговоры со всеми, кто разделяет наши цели, ведь нас объединяют не какие-то узкокорыстные цели. Мы объединяемся вокруг общей идеи, а не интересов одного человека", — пояснил политик.

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