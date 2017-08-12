Мадумаров: До конца августа мы назовем единого кандидата в президенты

12 августа 2017, 8:55 Комментарии

Единый кандидат от нового политического объединения, в которое вошли Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Бакыт Торобаев, будет назван до конца августа. Об этом K-News сообщил Адахан Мадумаров.

"В своем заявлении мы сказали, что создадим одну крупную политическую партию. И уже от нового политобъединения мы выдвинем единого кандидата на предстоящие выборы президента. Но для создания новой крупной партии требуется время. До конца месяца все вопросы будут решены и назван единый кандидат", — сказал Мадумаров.

На вопрос, ведутся ли между четверкой переговоры о сотрудничестве с кандидатом в президенты от партии "Ак Шумкар" Темиром Сариевым, политик подчеркнул, что двери политобъединения открыты для деятелей и организаций, которые разделяют точку зрения четверки единомышленников.

"Мы будем вести переговоры со всеми, кто разделяет наши цели, ведь нас объединяют не какие-то узкокорыстные цели. Мы объединяемся вокруг общей идеи, а не интересов одного человека", — пояснил политик.