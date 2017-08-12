В галерее петроглифов Саймалуу-Таш прозвучал эпос "Манас"

12 августа 2017, 8:28 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В галерее петроглифов Саймалуу-Таш, расположенной под открытым небом в Тогуз-Тороуском районе, впервые прозвучал эпос "Манас". Корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказала об этом организатор мероприятия Гульжан Иреш, которая является руководителем проекта "Жибек Жолундагы ак конуш".

© Фото / Азамат ОморВ галерее петроглифов Саймалуу-Таш, расположенной под открытым небом в Тогуз-Тороуском районе, впервые прозвучал эпос "Манас" Данный проект стартовал в 2016 году, в его рамках проводятся культурные мероприятия в разных государствах (Швейцарии, Франции, Нидерландах, Австрии), что позволяет иностранцам узнать о культуре кочевых народов. В нынешнем году реализация проекта продолжится в Японии, Монголии и на Тибете.

По словам Иреш, мероприятия будут проходить с целью демонстрации эпоса "Манас" и особенностей его сказания разными манасчи.

"Перед дальней дорогой группа из 11 человек побывала на Саймалуу-Таше, поклонилась святым камням, оставленным нам предками, и провела обряд тулоо (жертвоприношение. - Ред.). Известные манасчи Камил Мамадалиев, Нурбек Талантбеков и Кутман Борончу уулу читали отрывки из эпоса", - рассказала руководитель проекта.

Документальный фильм об этой поездке Гульжан Иреш скоро представит всем желающим.

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