Похолодает и пойдет дождь — погода в Бишкеке 12 августа

12 августа 2017, 7:04 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В столице в субботу, 12 августа, будут дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.

Ожидается западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 20. Днем воздух прогреется до +24...+26. В ночь на воскресенье будет 14-16 градусов тепла.

МЧС распространило штормовое предупреждение - до 13 августа в стране прогнозируются неустойчивая погода и понижение температуры воздуха. В горных и предгорных районах будет селеопасно.

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