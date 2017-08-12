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Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12-14 августа возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12-14 августа возможны перерывы в электроснабжении

Похолодает и пойдет дождь — погода в Бишкеке 12 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442433-ru.html

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12 августа 2017, 7:04       Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В столице в субботу, 12 августа, будут дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.
Ожидается западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 20. Днем воздух прогреется до +24...+26. В ночь на воскресенье будет 14-16 градусов тепла.
МЧС распространило штормовое предупреждение - до 13 августа в стране прогнозируются неустойчивая погода и понижение температуры воздуха. В горных и предгорных районах будет селеопасно.
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