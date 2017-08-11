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Угроза миновала — МСЧ рассказало о последствиях ливняУгроза миновала — МСЧ рассказало о последствиях ливня

Новый порядок выплат госпособий в Кыргызстане начнет действовать с 2018 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442431-ru.html

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11 августа 2017, 23:18       Комментарии

С 1 января 2018 года в Кыргызстане будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.
Закон Кыргызской Республики "О государственных пособиях в КР" в новой редакции, подписанный президентом Алмазбеком Атамбаевым, вступит в силу с 1 января 2018 года. В законе предусматривается выплата государственных пособий всем семьям независимо от дохода семьи, в частности:
- единовременное пособие при рождении ребенка "балага сүйүнчү";
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет "балага жөлөк";
- ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, "үй-бүлөгө көмөк".
Новая редакция закона позволит:
- решить проблему по исключению пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей;
- улучшить положение детей, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающие пенсии;
- повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности;
- создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов;
- устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.
По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, в настоящее время, для реализации закона министерство разрабатывает проекты постановления правительства, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений и выплат государственных пособий, а также установления их размеров.
"После утверждения реализующих нормативных правовых актов с 1 января 2018 года по республике будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий", - пояснила она.
Также она отметила, что ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на пенсионное обеспечение, это детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

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