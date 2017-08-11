Новый порядок выплат госпособий в Кыргызстане начнет действовать с 2018 года

11 августа 2017, 23:18 Комментарии

С 1 января 2018 года в Кыргызстане будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Закон Кыргызской Республики "О государственных пособиях в КР" в новой редакции, подписанный президентом Алмазбеком Атамбаевым, вступит в силу с 1 января 2018 года. В законе предусматривается выплата государственных пособий всем семьям независимо от дохода семьи, в частности:

- единовременное пособие при рождении ребенка "балага сүйүнчү";

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет "балага жөлөк";

- ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, "үй-бүлөгө көмөк".

Новая редакция закона позволит:

- решить проблему по исключению пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей;

- улучшить положение детей, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающие пенсии;

- повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности;

- создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов;

- устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.

По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, в настоящее время, для реализации закона министерство разрабатывает проекты постановления правительства, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений и выплат государственных пособий, а также установления их размеров.

"После утверждения реализующих нормативных правовых актов с 1 января 2018 года по республике будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий", - пояснила она.

Также она отметила, что ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на пенсионное обеспечение, это детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.