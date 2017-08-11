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Сели в Иссык-Ате: В селе Чон Далы пострадавших и разрушений нет (видео)Сели в Иссык-Ате: В селе Чон Далы пострадавших и разрушений нет (видео)

Угроза миновала — МСЧ рассказало о последствиях ливня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442430-ru.html

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11 августа 2017, 22:03       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Угроза смыва дорог и мостов неподалеку от горнолыжной базы ЗИЛ в Ысык-Атинском районе Чуйской области миновала, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Напомним, несколько часов назад в результате сильного ливня высокогорное озеро Челектор перелилось в реку Ноорус. Грязевой поток снес кошару, повредил жилой дом и электрические столбы.
По этой же причине дорога Койташ - Горная Маевка - курорт "Ыссык-Ата" была временно закрыта. Сейчас на месте дежурят сотрудники патрульной милиции и МЧС.
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