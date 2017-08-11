Сели в Иссык-Ате: В селе Чон Далы пострадавших и разрушений нет (видео)

11 августа 2017, 21:07 Комментарии

В селе Чон Далы Иссык-Атинского района во время схода селевых потоков милиционеры эвакуировали жителей дачных домов, расположенных вдоль реки.

Сотрудники ГУВД Чуйской области провели разъяснительные работы среди местного населения о том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях.

Разрушений, жертв и пострадавших в селе Чон Далы нет, рассказали в ГУВД Чуйской области.

В Иссык-Атинском районе в селах Таш Башат и Уч Эмчек днем 11 августа сошли селевые потоки на автодорогу, в результате смыты кошара, полдома и несколько голов крупного рогатого скота. Ниже по течению реки Нооруз ситуация была лучше.

На месте работали сотрудники милиции, МЧС, органы местного самоуправления.