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Угроза миновала — МСЧ рассказало о последствиях ливняУгроза миновала — МСЧ рассказало о последствиях ливняСели в Иссык-Ате: Угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновала, - МЧССели в Иссык-Ате: Угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновала, - МЧС

Сели в Иссык-Ате: В селе Чон Далы пострадавших и разрушений нет (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442429-ru.html

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ДТП с маршруткой в жилмассиве — Минздрав КР рассказал о пострадавших

11 августа 2017, 21:07       Комментарии

В селе Чон Далы Иссык-Атинского района во время схода селевых потоков милиционеры эвакуировали жителей дачных домов, расположенных вдоль реки.
Сотрудники ГУВД Чуйской области провели разъяснительные работы среди местного населения о том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях.
Разрушений, жертв и пострадавших в селе Чон Далы нет, рассказали в ГУВД Чуйской области.
В Иссык-Атинском районе в селах Таш Башат и Уч Эмчек днем 11 августа сошли селевые потоки на автодорогу, в результате смыты кошара, полдома и несколько голов крупного рогатого скота. Ниже по течению реки Нооруз ситуация была лучше.
На месте работали сотрудники милиции, МЧС, органы местного самоуправления.

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