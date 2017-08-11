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В Бишкеке 14 улиц останутся без света 12 августа — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442428-ru.html

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11 августа 2017, 21:07       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. На некоторых улицах Бишкека в субботу, 12 августа, возможно отключение электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список улиц, которые будут обесточены с 9.00 до 17.00: Турусбекова, Абдумомунова, Табышалиева, Рыскулова, Матыева, Абдыкадырова, Леваневского, Тайшетская, Красная, Шмидта, Каркыра, Кара-Шоро, Бакдоолот, Ак-Куу.
Отключения проводятся в связи с ремонтом линий электропередачи и оборудования.
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