Сели в Иссык-Ате: Угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновала, - МЧС

11 августа 2017, 20:30 Комментарии

Угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновала. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба МЧС.

В настоящее время обстановка находится на контроле Управления МЧС по Чуйской области.

На месте организовано дежурство оперативной группы отдела МЧС Иссык-Атинского района и спасателей.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинском районе, предположительно, был прорыв озера Кичи-Кель. Потоки смыли одну кошару вдоль реки Нооруз, затопили 5-6 га посевных площадей, смыли мост на лыжной базе ЗИЛ, полдома, унесли 5-6 голов крупного рогатого скота. Человеческих жертв нет.

Кроме того, в Иссык-Атинском районе в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор. По предварительным данным, перелив воды начался в 12:30 11 августа. Селевые потоки затопили 1 сарай, частично 1 жилой дом, около 600 тополей, несколько электрических столбов пришли в аварийное состояние.

Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров, возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду.

Села Уч-Эмчек, Туз, дачи и водозабор попадают в зону прорывного поражения.