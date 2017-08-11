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ООН: ИГ по-прежнему является угрозой безопасности

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-ig-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442426-ru.html

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11 августа 2017, 19:47       Комментарии

Бишкек, 11.08.17 /Кабар/. Несмотря на военные успехи в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), джихадисты по-прежнему представляют угрозу безопасности. Об этом говорится в опубликованном 10 августа докладе Совета Безопасности ООН.
Упорное сопротивление террористов во время боев за иракский Мосул в июле свидетельствует о том, что управленческие и военные структуры ИГ еще "не полностью разрушены" и группировка представляет собой "существенную военную угрозу", считает СБ ООН.
ИГ все еще в состоянии поставлять финансовые средства террористам, находящимся вне Сирии и Ирака, указывают авторы доклада. При этом трансфер этих средств очень сложно разоблачить, поскольку деньги зачастую переправляются маленькими суммами, пишет Deutsche Welle.
Источниками финансирования "Исламского государства" остаются доходы от торговли нефтью, а также налоги, собираемые с населения подконтрольных ИГ районов, указывается далее в документе СБ ООН. Вместе с тем подготовившие доклад эксперты отмечают ухудшения финансового положения группировки "Исламское государство".
Джихадисты в Сирии и Ираке, как и прежде, имеют возможность склонять своих сторонников к совершению терактов вне Ближнего Востока, в частности в Европе, которая до сих пор является для них приоритетной целью, указывают авторы документа. Кроме того, по данным Совбеза ООН, члены ИГ стремятся расширить свое влияние в Юго-Восточной Азии. Об этом свидетельствуют недавние бои на юге Филиппин.
Между тем приток иностранных исламистов в Сирию и Ирак постепенно ослабевает. Эти страны все чаще покидают молодые боевики ИГ, власти западных стран должны обратить на них "особенное внимание", сообщается в докладе.

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