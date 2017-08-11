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Бакиев получил в Турции 6 лет тюрьмы за план сбить самолет

Источник:
http://kabar.kg/news/bakiev-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442424-ru.html

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В Турции арестован россиянин из ИГИЛ, который дроном пытался сбить самолет

11 августа 2017, 20:11       Комментарии

Бишкек, 11.08.17 /Кабар/. Турецкий суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет, сообщает в пятницу турецкая газета Sabah.
По данным СМИ, Бакиев является боевиком террористической группировки "Исламское государство".
Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в провинции Адана на юге страны, пишет Интерфакс.
Для этого он, по данным издания, арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.
Sabah также сообщает, что Бакиев якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов (cубэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии).

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