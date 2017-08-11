Бакиев получил в Турции 6 лет тюрьмы за план сбить самолет

11 августа 2017, 20:11 Комментарии

Бишкек, 11.08.17 /Кабар/. Турецкий суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет, сообщает в пятницу турецкая газета Sabah.

По данным СМИ, Бакиев является боевиком террористической группировки "Исламское государство".

Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в провинции Адана на юге страны, пишет Интерфакс.

Для этого он, по данным издания, арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.

Sabah также сообщает, что Бакиев якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов (cубэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии).