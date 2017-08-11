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"Тазалык" готовится к борьбе с гололедом зимой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442423-ru.html

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11 августа 2017, 20:20       Комментарии

Муниципальное предприятие "Тазалык" предпринимает меры по подготовке к осеннее-зимнему периоду на 2016-2017 годы. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба мэрии.
Ежегодно с 1 ноября начинается осеннее-зимний период для предприятия. Для строгого соблюдения технических режимов за состоянием дорог и эксплуатацией их в зимний период будет проводиться работа, направленная на борьбу с гололёдом.
Планируется организация дежурных бригад из числа состава инженерно-технических работников, которые будут заниматься посыпкой дорог, во время дежурства будет оборудована специальная комната отдыха.
За первое полугодие 2017 года удаление снега с проезжей части городских дорог произведено автотранспортными средствами в количестве 29 единиц.
Из них 16 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-806, 2 снегоуборочные машины на базе ЗИЛ-130 КДМ, 4 грейферных погрузчика, 3 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-829, трактор (Беларусь) с щётками и лопатами и 40 сотрудников ДЭУ.
В этом году количество улиц, обслуживаемых муниципальным предприятием "Тазалык" увеличилось.
На зимний период 2017-2018 года закуплено инертных материалов в количестве 11 тыс. тонн песка и 850 тонн соли. В данное время осуществляется завоз на базу предприятия.

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