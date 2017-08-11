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Наконец-то дожди — прогноз погоды по Кыргызстану на 12 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442421-ru.html

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11 августа 2017, 19:58       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Кыргызстане 12 августа на большей части территории ожидаются дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области днем дожди, в высокогорных районах снег. Ночью +15...+20 градусов, днем +21...+26.
В Таласской области ночью +8...+13 градусов, днем 21-26 со знаком "плюс". Ожидаются осадки.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также дожди. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +24...+29.
В Нарынской области дожди и грозы, местами сильные. Ночью температура составит +5...+10, днем +18...+23.
В Иссык-Кульской области столбик термометра ночью покажет +10...+15, днем +18...+23. Дожди, по прогнозам синоптиков, неизбежны.
В Бишкеке также ожидаются дожди и грозы. Будет прохладнее, чем обычно. Температура воздуха составит +16...+18 ночью и +24...+26 днем.
В Оше грозы и дожди. Ночью температура воздуха составит +16...+18 градусов, днем +27...+29.
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