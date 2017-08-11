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Запрет — в нарынском селе разбили бутылки с алкоголем на 400 тыс сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442420-ru.html

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11 августа 2017, 20:09       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В селе Эмгекчил Нарынской области местные молодежные активисты разбили бутылки с алкоголем на 400 тысяч сомов, сообщил региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Нурзада МукашеваВ селе Эмгекчил Нарынской области местные молодежные активисты разбили бутылки с алкоголем на 400 тысяч сомов Молодежь инициировала акцию три месяца назад. Активисты собрали денег и скупили все спиртное с прилавков магазинов. Продавцы обязались больше не продавать водку, вино и другой алкоголь.
В селе Эмгекчил, где проживают четыре тысячи человек, действуют 10 магазинов. Если они попадутся на продаже алкоголя, местные жители обещают "принять меры". Какие - пока неизвестно.
В феврале нынешнего года в нескольких селах Иссык-Кульской области решением служителей духовенства и с согласия аксакалов и местных властей запретили продажу алкоголя. С прилавков магазинов убрали спиртное на 26 550 сомов, содержимое бутылок вылили в канализацию.
Позже в селе Орнок продавцы начали жаловаться на снижение прибыли. Они сообщили, что торговцы продают водочную продукцию из-под прилавка, а некоторые сельчане привозят спиртное из соседних сел.
Такая же инициатива была выдвинута в Токтогульском районе.
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