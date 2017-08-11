День 11 Августа: Кыргызский филибастер – договорить до 15 октября

11 августа 2017, 19:43 Комментарии

7 октября 2013 года, в понедельник, губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев в костюме и в галстуке сидел в красной автомашине немецкого производства на площади у себя перед работой. Выйти из машины он не мог - был в заложниках у митингующих. Ему хотелось пить и он жаловался на головокружение - сказывалось испарение бензина, которым облили машину митингующие. Они время от времени угрожали сжечь Каптагаева живьем.

Ситуация была отчаянной. По словам Каптагаева, он не мог один решить вопросы, выдвинутые митингующими, а в Жогорку Кенеше вопрос по Кумтору поставили на среду, 9 октября, то есть через два дня. "Митингующие требуют, чтобы проблему решили сейчас", - объяснял он свое бессилие.

Первомайский районный суд Бишкека 2 августа 2017 года признал виновным в организации преступления бывшего Национального комиссара по борьбе с коррупцией (была такая должность при Бакиеве) Садыра Жапарова.

Однако Каптагаев написал обращение в судебную коллегию апелляционной инстанции с просьбой оправдать Жапарова, так как он ...не виновен. С чем мы имеем дело? Тут два варианта - или стокгольмский синдром или кыргызский синдром. Стокгольмский синдром в психологии - это защитно-бессознательная травматическая связь, взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором/насильником в процессе захвата, похищения и применения насилия.

Кыргызский синдром - это бессознательная или сознательная тяга жертвы простить своего насильника/источника страданий под эмоциональным напором родственников насильника/источника страданий за вознаграждение или в долг...

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня показал искусство политика, который умеет уходить от вопроса. На вопрос, когда он подаст в отставку с поста премьер-министра, он ответил - когда начнется регистрация кандидатов на должность президента.

По законодательству конкретная дата начала регистрации кандидата в президенты отсутствует. Есть только крайняя дата регистрации - до 10 сентября.

Тем не менее, по данным АКИpress, премьер-министр Жээнбеков уйдет в отставку 21 августа. До этого проходила информация, что на этот день может состояться внеочередная сессия Жогорку Кенеша с единственной повесткой - избрание нового премьер-министра.

Как показывает опыт предыдущей смены премьер-министра - коалиция большинства в ЖК может сменить премьер-министра в течение дня. На этот раз время играет важную роль и смену премьера нужно произвести в кратчайшие сроки.

Но что известно депутатам о кандидатуре нового премьера и вообще о внеочередной сессии Жогорку Кенеша? Подсудимый Текебаев сегодня сказал АКИpress, что не знает имя нового кандидата, потому что он "изолирован". Не больше его знает кандидат в президенты от фракции "Кыргызстан" , которая кстати входит в коалицию большинства Канат Исаев. "Конкретной информации о том, что будет внеочередное заседание, что депутаты там созвали внеочередную сессию, таких данных на сегодня нет, официально нам никто - ни спикеры ЖК, ни аппарат - не извещал и подписи мы не собирали. Данную инициативу фракция не рассматривала", - пояснил Исаев.

Имя нового премьера - тоже на уровне предположений и слухов. "У меня нет информации по кандидату и об этом у нас разговора еще не было, но говорят о трех кандидатах в премьеры", - сказал Исаев.

Про трех кандидатов в премьеры говорили еще три месяца назад, когда стало известно в выдвижении Жээнбекова в президенты. Фаворитом был Сапар Исаков с проектом "Таза Коом". Однако предвыборная динамика внесла свои коррективы и встала необходимость выдвижения премьер-министра из Чуйской области, самой многочисленной на севере Кыргызстана, которая из-за чувства обиды может поддержать кандидатуры от не-СДПК на выборах президента...

На суде Текебаева мы становимся свидетелями кыргызского филибастера (от англ. filibuster). Это древний способ - затягивание времени политиками, чтобы не позволить принять то или иное решение. Обычно это происходит в парламенте страны. Например, рекорд выступления в Конгрессе США принадлежит сенатору Строму Термонду, который в 1957 году проговорил 24 часа 18 минут.

Стороны уже подготовились к сегодняшнему судебному заседанию - судья назначил начало заседания на час раньше - на 8.30. Подсудимый Текебаев говорил с 9.00 с перерывами.

Кыргызский филибастер только обретает черты и никак законодательно не урегулирован. Например, в большинстве стран филибастер регламентирован, так, запрещены перерывы, но можно говорить обо всем, что пожелает душа. Поэтому уже трижды объявлялся перерыв, но судья попытался контролировать тему выступления.

Ну, а если говорить про чисто парламентский филибастер, то на ум сразу приходит затягивание спикером Турсунбековым и "мучным" лобби законопроекта о возвращении НДС на импортное зерно.

Тактика подсудимого Текебаева была такой - дотянуть до 18.00, то есть до конца рабочего дня по Трудовому кодексу. Но судья не стал следовать формальностям и пообещал заседать, пока прения не закончатся. Тогда подсудимый прибегнул к другой тактике - заполучить перерыв с целью получить лекарства от аритмии, которые он забыл в камере (вчера вызывали медиков).

Словом, вот он - кыргызский филибастер, по своему неизведанный и жестокий. Сумеет ли Текебаев проговорить до 15 октября?