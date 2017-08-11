Сооронбай Жээнбеков: Деятельность Ассамблеи народов Евразии направлена на сближение и укрепление связей народов, проживающих на евразийском континенте

11 августа 2017, 19:52 Комментарии

Деятельность Ассамблеи народов Евразии направлена на сближение и укрепление связей народов, проживающих на евразийском континенте, - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 августа во время встречи с председателем Совета Ассамблеи народов России, первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой.

"Наша страна - многонациональная страна, вопросу укрепления межэтнического согласия уделяется пристальное внимание. Представители различных национальностей сохранили свой язык, культуру и обычаи. Сохранять и развивать свою национальную культуру и язык им помогают национально-культурные центры, объединенные в Ассамблее народа Кыргызстана. Учитывая это, Кыргызская Республика всецело поддержало инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина и Ассамблеи народов России по образованию "Ассамблеи народов Евразии", которая была учреждена 27 мая 2017 года в городе Москва", - напомнил глава правительства Сооронбай Жээнбеков.

"При создании Ассамблеи народов России в 1998 году мы учитывали опыт Кыргызской Республики, где аналогичная структура была создана еще в 1994 году. Теперь, с образованием Ассамблеи народов Евразии наше сотрудничество должно перейти на новый уровень. Я уверена, что такое сотрудничество окажет позитивное влияние на продвижение интеграционных процессов на евразийском континенте, расширение и углубление дружественных контактов не только между Россией и Кыргызстаном, но и между другими странами евразийского континента. Надеюсь, что уже в ближайшее время наша работа начнет приносить ощутимую пользу народам наших стран", - подчеркнула председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Игорь Круговых сообщил, что на сегодняшний в состав Ассамблеи народов России входит два национально-культурных центра, объединяющих этнических кыргызов, проживающих на территории России.

"Очень важно, что российские власти разрешили гражданам Кыргызской Республики осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации при наличии национальных водительских прав. Я считаю, что это правильно, так как водители из Кыргызской Республики не представляют угрозу на дорогах России". - констатировал заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Игорь Круговых.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил заинтересованность в налаживании тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии, подчеркнув, что создание такой структуры является важным шагом для развития межэтнического согласия, гармоничного взаимодействия государственных органов с представителями различных национальностей и совершенствования государственной национальной политики во всех странах, которые вошли в состав данной Ассамблеи.

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова отметила, что Ассамблея народов Евразии - новый и важный инструмент в налаживании плодотворного сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-технической и спортивной сферах народов, проживающих на евразийском пространстве.

В завершении встречи заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Марина Мартынова вручила на память премьер-министру Кыргызской Республики научный труд "Кыргызы", изданный в Российской Федерации.