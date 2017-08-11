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Новости Кыргызстана

Какие политики интересуются делом О.Текебаева?Какие политики интересуются делом О.Текебаева?Афиша мероприятий: давай сходим?Афиша мероприятий: давай сходим?

Суд отказал Текебаеву в переносе слушания. Ему привезут лекарства из СИЗО

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364699_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442416-ru.html

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Дело Текебаева: Подсудимый дотянул прения до обеда. Судья объявил перерыв

11 августа 2017, 19:29       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера паламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе процесса один из адвокатов подсудимого Текебаева Канат Хасанов сообщил, что у его подзащитного имеется режим приема лекарств, который  нарушается. Он попросил отложить процесс на другой день.
"Если ему станет плохо, вы будете нести ответственность? Мой подзащитный выступает уже четвертый час. Рабочий день закончился. Его лекарства находятся в СИЗО ГКНБ, а вчера он остался без ужина. Вы также нарушаете права конвоиров", - сказал Хасанов. На это судья Эрнест уулу Айбек заявил, что процесс еще не закончен.
 Сам же Текебаев на это ответил, что ему диагностирована аритмия, и он забыл выпить лекарства в положенное время.  
В итоге судья дал час времени для того, чтобы подсудимому привезли лекарства.

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