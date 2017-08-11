Афиша мероприятий: давай сходим?

11 августа 2017, 19:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

12 августа Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776 (556, 705) 814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

Выставка изделий ручной работы Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы. Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

Выставка "Дочки-матери" Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Выставка "Декоративно-прикладное искусство России" Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Акция "Отдых вместе с книгой" В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы. Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.

Фестиваль "Ловчих птиц" В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля. Юрточный лагерь "Жайчы" (село Кок-Сай Тонского района).

Тренинг "Как убедить собеседника: правила аргументации" Тренинг для дебатеров, исследователей, для тех, кто хочет влиять на управленческие решения, тех, кому приходится отстаивать свое мнение, тех, кто противостоит стереотипам и предубеждениям. Культурный центр UNUM, 15.00.

Встреча "Секреты женского здоровья" Гости разберутся в особенностях женской физиологии, поговорят об интимной гимнастике, обсудят, как можно подготовиться к беременности и будущим родам. А еще поговорят о том, о чем иногда не говорят даже с близкими подругами. Центр поддержки материнства "Вместе", 13.00.

Неделя ретрокино Приходите посмотреть классику кыргызского кино. Фестиваль откроет фильм Андрея Кончаловского по мотивам книги Чингиза Айтматова "Первый учитель". Дом кино имени Ч.Айтматова, 19.00 и 21.00.

13 августа Фестиваль уличной еды В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы. Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

Детская ярмарка Вас ожидает широкий выбор ручных изделий и сладостей, приготовленных детьми. Они сами продают свои изделия и таким образом осваивают навыки предпринимателя. РЦ "Космопарк", 14.00-18.00.

Мастер-класс "Колесо вкуса кофе" На мастер-классе вы узнаете о пути кофейной ягоды с плантации до чашки, вкусах кофе, о "каппинге" и как отличать хороший кофе от плохого. Tuman Bar, 18.00.