Какие машины может изымать у кыргызстанцев оборонное ведомство — список

11 августа 2017, 18:22 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Кыргызстане на общественное обсуждение выносится проект постановления, согласно которому у граждан могут изымать автомобили при необходимости. Документ выставлен на сайте правительства Государственным комитетом по делам обороны.

Как пояснил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель начальника мобилизационного управления оборонного ведомства Нурлан Мамбетсеитов, этот проект можно считать новинкой.

По его словам, есть постановление от 2000 года о военно-транспортной обязанности, но "он был сырой", так как его приняли сразу же после баткенских событий 1999 года. Проект постановления основан на статьях 5, 16, 17 Конституционного закона "О военном положении" и статьях 3, 16, 18 Закона "Об обороне и о Вооруженных силах КР".

В проекте постановления есть определение и порядок, а также перечень автомобилей, которые могут изъять.

"Мы ведем учет автомобилей как госорганов, так и частных организаций и граждан. В мирное время никто не будет изымать автомобили у граждан. Мы обычно для сборов нанимаем водителей с машинами. В военное время будет по-другому. Но за любой изъятый автомобиль государство будет возмещать убытки. Здесь и речи нет об ущемлении прав граждан", - сказал он.

Учет ведется совместно с госорганами и органами местного самоуправления.

Согласно положению проекта, военно-транспортная обязанность распространяется на госорганы, местные органы, юридических лиц и граждан. Она не касается дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Перечень автомобилей, которые не могут быть изъяты:

<ul> <li>автомобили станций скорой медицинской помощи, переливания крови и авто "скорой" со специальным оборудованием;</li> <li>почтовые транспортные средства;</li> <li>инкассаторские машины;</li> <li>транспорт ветеринарной службы;</li> <li>троллейбусы;</li> <li>внутризаводские транспортные средства;</li> <li>машины технической помощи по ремонту и обслуживанию электрических сетей;</li> <li>машины, ездящие на газе.</li> </ul> В положении есть и перечень автотранспорта, который подлежит изъятию:

<ul> <li>легковые авто повышенной проходимости с полным приводом;</li> <li>внедорожники объемом двигателя 2500 кубических сантиметров и более;</li> <li>машины вместимостью от семи и больше человек с левым расположением руля;</li> <li>грузовые (бортовые) автомобили грузоподъемностью от 1,5 тонны и выше;</li> <li>автотягачи, прицепы и полуприцепы, фургоны, автоцистерны, топливозаправщики емкостью 1 500 литров и выше;</li> <li>автобусы и микроавтобусы вместимостью 10 и более пассажиров;</li> <li>многоосные тяжелые колесные тягачи, транспортеры-тягачи;</li> <li>тракторы колесные и гусеничные, прицепы тракторные;</li> <li>специальные колесные и гусеничные шасси;</li> <li>подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации;</li> <li>дорожно-строительная техника всех типов и марок;</li> <li>подъемно-транспортная техника (краны на пневмоколесном</li> <li>шасси, автопогрузчики, тракторные погрузчики, электропогрузчики, передвижные конвейеры);</li> <li>гужевой и вьючный транспорт (лошади вьючные, обозные от 4 до 7 лет, прошедшие идентификацию, повозки, ослы);</li> <li>транспортируемые резервуары и тара для хранения горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, заправочное оборудование, комплекты запасных частей и принадлежностей, сиденья для перевозки личного состава, оборудование для перевозки раненых и больных;</li> <li>мотоциклы, квадроциклы объемом 500 кубических сантиметров и более (год выпуска не старше 10 лет к моменту приписки).</li> </ul> Возмещение ущерба После отмены гипотетического военного положения юридическим лицам возвращают авто, а ущерб определяют в зависимости от степени износа и состояния авто и исходя из действующих рыночных цен.

Ущерб, который будет причинен гражданам, отдавшим автомобили, определит правительство. Им тоже вернут авто после отмены военного положения. Деньги на возмещение ущерба будет выделять правительство.

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