У брата Жээнбекова самая высокая зарплата в МИД — 3,8 млн сомов в год

11 августа 2017, 18:46 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Государственная кадровая служба Кыргызстана опубликовала декларации доходов и расходов руководства Министерства иностранных дел, послов и консулов за прошлый год.

Всего в списке 29 дипломатов, в том числе министр и три его заместителя. Некоторые из них уже в статусе "эксов".

Согласно данным деклараций, меньше всех в 2016 году заработал экс-посол КР на Украине Улукбек Чиналиев - 130 тысяч сомов (он был снят с должности в конце 2015 года). Второй в этом рейтинге генконсул в Алматы Алиясбек Алымкулов - его зарплата за прошлый год составила 680 тысяч сомов. Далее идут заместители главы внешнеполитического ведомства. Замминистра Алмаз Усенов заработал 870 тысяч сомов. Еще два замминистра получили чуть больше 900 тысяч сомов на каждого.

Список миллионеров открывает министр Эрлан Абдылдаев - он заработал 1 миллион 60 тысяч сомов. Еще три дипломатов - больше 1 миллиона. У 12 послов зарплата за прошлый год превысила 2 миллиона сомов.

Семь послов, занимавших должности на конец 2016-го, по итогам прошлого года получили заработную плату, превышающую 3 миллионов сомов:

<ul> <li>Авазбек Абдуразаков (Иран) - 3 миллиона 53 тысячи сомов;</li> <li>Аскар Бешимов (Южная Корея) - 3 миллиона 64 тысячи;</li> <li>Гульнара Искакова (Великобритания и Северная Ирландия) - 3 миллиона 192 тысячи;</li> <li>Нуран Ниязалиев (Катар) - 3 миллиона 310 тысяч;</li> <li>Эринес Оторбаев (Германия) - 3 миллиона 434 тысячи;</li> <li>Асеин Исаев (Бельгия) - 3 миллиона 591 тысяча;</li> <li>Жусупбек Шарипов (Кувейт) - 3 миллиона 861 тысяча сомов.</li> </ul> Таким образом, самым высокооплачиваемым работником МИД оказался Жусупбек Шарипов. Старший брат премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представляет страну в Кувейте и за прошлый год заработал 3 миллиона 861 тысячу сомов.

В списке сдавших декларации дипломатов значится и постоянный представитель Кыргызстана при ООН и других международных организациях в Женеве Данияр Мукашев. Однако его декларация не открывается.

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