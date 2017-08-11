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Академику Владимиру Плоских вручили почетный знак "Рыцарь науки и искусства" Российской Академии естественных наук

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/akadem...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442411-ru.html

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11 августа 2017, 17:47       Комментарии

Известному кыргызскому академику Владимиру Плоских сегодня был вручен учрежденный Российской Академией естественных наук (РАЕН) почетный знак "Рыцарь науки и искусства". Об этом сообщили в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ), где состоялась церемония вручения награды.
Как заявили в КРСУ, почетный знак академику вручил посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько.
"Награда вручается Плоских за огромный вклад, внесенный им в развитие науки", — отметил глава российской дипломатической миссии в КР.
"Я благодарен за оказанную мне честь, хочу сказать, что я работал, работаю и продолжу работать над развитием науки", — сказал в свою очередь Плоских.
Он стал первым кыргызским ученым, который был удостоен награды Российской Академии естественных наук.
Почетный знак "Рыцарь науки и искусства" был учрежден в честь 10-летия образования РАЕН. Награда присуждается выдающимся российским и зарубежным государственным и общественным деятелям, деятелям науки и культуры, которые своим трудом внесли крупный вклад в прогресс человечества. Награды также удостаиваются предприниматели-меценаты, которые способствуют развитию науки, образования и культуры России.

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