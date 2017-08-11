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Сооронбай Жээнбеков: Энергия и креатив молодых предпринимателей вселяют уверенность в динамичном развитии экономики страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442410-ru.html

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Жээнбеков: Энергия и креатив молодых предпринимателей вселяют уверенность в динамичном развитии экономики КР

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11 августа 2017, 18:39       Комментарии

Правительство поможет молодым бизнесменам. Энергия и креатив молодых предпринимателей вселяют уверенность в динамичном развитии экономики страны. Об этом премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня, 11 августа, выступая на открытии молодежного форума "Я инвестирую в Кыргызстан".
"На сегодня вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны составляет около 40% ВВП. Одна из задач государства в среднесрочной перспективе — достигнуть уровня не менее 50% от ВВП путем стимулирования активности частного сектора. Вместе с тем, зачастую основной барьер для молодого предпринимателя – это недостаточный доступ к финансам и нехватка оборотных средств. Хочу отметить, что в настоящее время уже действует ряд механизмов льготного кредитования. В их числе Кыргызско-Российский фонд развития, в рамках которого молодые предприниматели могут получить льготные кредиты для развития своего бизнеса с процентной ставкой от 6% до 10% годовых. В ближайшее время планируется создать аналогичный фонд совместно с китайской стороной. Он сосредоточит свою деятельность на льготном кредитовании малого и среднего бизнеса", – сказал Сооронбай Жээнбеков.
После церемония открытия молодежного форума "Я инвестирую в Кыргызстан" состоялась презентация уже действующих бизнес-проектов, которые реализуют молодые предприниматели из самых разных уголков Кыргызстана. Глава правительства Сооронбай Жээнбеков отметил значимость форума для поддержки молодых людей, готовых активно участвовать в экономическом развитии страны путем реализации своих бизнес-проектов.
"Кыргызская Республика не обладает богатыми запасами углеводородов или драгоценных металлов. Наше главное достояние – это люди. Именно поэтому государство особое внимание уделяет вопросу развития системы образования, с каждым годом увеличивая объем финансирования данной сферы. Сегодня в работе форума участвует много молодых креативных людей, которые уже добились определенного успеха. Важно, что вы хотите расти, покоряя новые высоты. Я уверен, что с годами вы наберете необходимый опыт в бизнесе и будете помогать начинающим предпринимателям, которые обратятся к вам за помощью или советом. Со своей стороны правительство Кыргызской Республики открыто к диалогу с молодыми бизнесменами и готово оказывать необходимую помощь и содействие", – констатировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Затем глава правительства побеседовал с участниками форума "Я инвестирую в Кыргызстан" в формате "вопрос-ответ", затем сделал фото на память с молодыми предпринимателями.
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