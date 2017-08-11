Экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков чуть не провалил тестирование по госязыку

11 августа 2017, 18:18 Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Национальной комиссии по госязыку продолжилось очередное тестирование кандидатов в президенты.

На этот раз тест сдавали журналист Турат Акимов, лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев, безработный Темиркул Омуралиев и экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков.

Среди них самые высокие результаты оказались у Турата Акимова - 85,13 баллов. Канат Исаев и Темиркул Омуралиев набрали 82,15 и 61 балл соответственно.

Знания по кыргызскому языку бывшего вице-мэра столицы Эрниса Зарлыков "Кыргызтест" оценил на 60,16 баллов. Это один из самых низких результатов среди всех кандидатов.

Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.