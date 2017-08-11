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Экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков чуть не провалил тестирование по госязыку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364402_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442409-ru.html

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11 августа 2017, 18:18       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Национальной комиссии по госязыку продолжилось очередное тестирование кандидатов в президенты.
На этот раз тест сдавали журналист Турат Акимов, лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев, безработный Темиркул Омуралиев и экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков.
Среди них самые высокие результаты оказались у Турата Акимова - 85,13 баллов. Канат Исаев и Темиркул Омуралиев набрали 82,15 и 61 балл соответственно.
Знания по кыргызскому языку бывшего вице-мэра столицы Эрниса Зарлыков "Кыргызтест" оценил на 60,16 баллов. Это один из самых низких результатов среди всех кандидатов.
Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.

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