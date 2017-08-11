Страшный поток грязи и камней спускается с гор близ Бишкека — видео

11 августа 2017, 18:19 Комментарии

По словам очевидца, ролик снят в пятницу, 11 августа, примерно в 13.00 в двух километрах от горнолыжной базы ЗИЛ. Поток грязи шел в течение трех-четырех часов.

В МЧС сообщили, что из-за ливня прорвало высокогорное озеро Челектор в Ысык-Атинском районе Чуйской области, в результате чего селевые воды перелились в реку Нооруз.

"Вода из озера перелилась в реку Нооруз, которая вышла из берегов и затопила один сарай, частично один жилой дом, шесть тополей. 5-6 электрических столбов в аварийном состоянии", - отметили в МЧС.

Дорога Койташ - Горная Маевка - курорт Ысык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы гражданской защиты района. Ситуация под контролем МЧС.

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