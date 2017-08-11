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Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсуде

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364694_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442405-ru.html

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11 августа 2017, 17:24       Комментарии

Приговор Первомайского районного суда в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова обжалован в Бишкекском горсуде. Об этом сегодня, 11 августа, "ВБ" сообщил адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов.
По его словам, апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал и потерпевший по делу Эмильбек Каптагаев. 
 "В настоящий момент еще неизвестна дата рассмотрения дела во второй инстанции. Мы подали жалобу сегодня", -  сказал Токтосунов.
Напомним, Жапаров был осужден Первомайским районным судом на 11 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. Суд оправдал экс-депутата по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".

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