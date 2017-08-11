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В Ошской области правоохранители задержали скотокрадов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364689_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442404-ru.html

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11 августа 2017, 17:26       Комментарии

Сотрудники милиции задержали группу скотокрадов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.
2 июля с заявлением в ОВД Ноокатского района обратилась 42-летняя А.Ж., местная жительница о том, что неизвестные лица в ночь с 15 на 16 июня из сарая похитили трех коров.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 165 ("Скотокрадство") УК КР.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УВД Ошской области была задержана группа, которая занималась скотокрадством на территории Ноокатского района. По подозрению в совершении данного преступления задержаны: 32-летний М.Д., 30-летний А.А., 25-летний З.Б., 23-летний Ж.З., 22-летний О.А. и 18-летний У.Ф., все они жители Ошской области.
В ходе следственных мероприятий было выяснено, что данная группа причастна к восьми аналогичным преступлениям.
В настоящее время задержанные водворены в ИВС. Продолжаются следственные мероприятия, в том числе по установлению причастности данных лиц к другим совершенным преступлениям.

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