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Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша КР"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364692_vn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442401-ru.html

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11 августа 2017, 17:40       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О Регламенте Жогорку Кенеша КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Закон принят парламентом 28 июня 2017 года.
Принятый закон разработан в целях приведения Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР" в соответствие с положениями Бюджетного кодекса КР.
В частности, указанный закон предусматривает:
<li>наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;</li><li>наделение правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;</li><li>рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения и т.д.</li>
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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