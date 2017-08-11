Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша КР"

11 августа 2017, 17:40 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О Регламенте Жогорку Кенеша КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Закон принят парламентом 28 июня 2017 года.

Принятый закон разработан в целях приведения Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР" в соответствие с положениями Бюджетного кодекса КР.

В частности, указанный закон предусматривает:

<li>наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;</li><li>наделение правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;</li><li>рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения и т.д.</li>

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.