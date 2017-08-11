Малыши ночуют на улице в Бишкеке — репортаж о жизни выгнанных из домов семей

11 августа 2017, 17:43 Комментарии

По словам жителей, они вселились в этот дом в 1999-2000 годах. Тогда он был бесхозным, пустовал. Несмотря на то что у них нет права собственности на это жилье, они встали на учет в сельской управе села Чон-Арык и в течение шести-семи лет оплачивали пользование водой, электричеством, вывоз мусора.

Найти в весьма престижном районе "Киргизия-2" палаточный городок по сломанному GPS-навигатору было проблемно.

- Вы не подскажете, где здесь люди, которые в палатках живут?

- В палатках?- с недоумением посмотрела на меня жительница трехэтажного особняка.

- Да, их выгнали из общежития, и теперь им некуда идти. Сказали, рядом типография.

- Так вам вниз надо проехать, а потом направо.

Наконец мы доехали до палаточного городка. "Городком" оказались три небольшие, местами дырявые палатки. Нас встретила женщина, которая присматривает за своими и чужими детьми, чьи родители также оказались на улице.

- Меня зовут Сымбат, а вы, видимо, очередной журналист. К нам уже два месяца ходят СМИ, а толку нет. Да и вы лучше бы после пяти приехали, сейчас все на работе, - говорит она.

Сымбат просит подождать минуту, пока домоет самовар в быстротоке. Она оттирает гарь на нем тряпкой и землей.

Мы прошли к первой палатке, тошоки были в пыли, как и многое другое.

Сымбат приехала в Бишкек из Нарына 17 лет назад. Она заселилась в административное здание, которое позже стало общежитием, а затем и домом для 26 семей. Женщина рассказывает, что раньше это были просто голые стены и крыша. Им разрешил жить здесь местный чиновник, который даже не требовал документов. За 17 лет здание изменилось, его обжили, но документы на владение жилплощадью никто из местных обитателей не оформил.

У здания было несколько хозяев. Последний, "ОсОО "Керамика", получил кредит у "Аманбанка", а в качестве залогового обеспечения выставил именно этот дом. Кредит компания не выплатила, поэтому "Аманбанк" обратился в суд с просьбой признать право собственности на здание за ним. Решение суда о взыскании этой недвижимости в пользу банка было принято в конце сентября 2013 года.

Разъяснения о необходимости освободить здание проводились среди жильцов не раз. И 16 июня 2017 года их выселили в принудительном порядке.

- В течение двух месяцев после выселения вы жили только здесь, на улице?

- Да, когда нас пришли выгонять, мы в чем были, в том и ушли. Большинство вещей осталось в доме.

Сымбат сказала, что палатки, самовар и посуду семьям предоставили добрые люди. Кто-то из знакомых, соседей пожалел. Так и появился в "Киргизии-2" палаточный городок. Женщина жалуется, что из-за антисанитарии часто болеют дети, подхватывают инфекции...

- Готовим мы здесь, на огне, в казане, его нам тоже одолжили. Спим скученно, так теплее и меньше вероятности, что дети простынут. Когда дождь идет, нас пускают ночевать в намазкану.

По словам Сымбат, сейчас здесь живут 10 семей (это около 20-25 человек), раньше было гораздо больше - из общежития-то выселили почти 26 семей, больше сотни человек. Все они до сих пор не теряют надежды вернуть свой дом. Сымбат не может говорить о потере жилья без слез, но при детях старается не плакать.

- Я даже забрать из комнаты ничего не могу, там охрана и собаки. Нас в лучшем случае выставят за дверь.

- А на какие деньги вы живете?

- Мне мама из Нарына помогает немного, сестра чуть-чуть денег дает, я экономлю на всем, так и выживаем. Муж сейчас не работает, он попал в больницу - обострился диабет. Совсем скоро младшему сыну исполнится 2 года, наверное, здесь и отметим его день рождения.

Позже соседка Сымбат расскажет, что та ждет четвертого ребенка. Все признаются, что готовы отстаивать дом, из которого их выселили, до последнего.

Директор правового центра "ВИГЕНС" Владимир Плужник рассказал, что если у этих жителей имеются доказательства, что они непрерывно жили 15 лет в этом доме и все эти годы оплачивали все коммунальные платежи, то они имеют право на обращение в суд с иском о признании права собственности.

Однако, как рассказывает Сымбат, коммунальные услуги они начали оплачивать лишь в 2010 году.

"К нам сотрудники банка приходили в течение трех последних лет, потом мы решили, что хотим оформить жилье в собственность, но банковские работники посчитали его слишком дорогим. В течение короткого времени мы должны были выплатить около 12 тысяч долларов за комнату. Откуда у нас такие деньги? Раньше это здание было страшным и нежилым, а теперь его стоимость выросла в разы. Ведь это мы сделали его таким", - рассказывает женщина.

У палаточного городка стоит несколько автомобилей, женщина, не скрывая, говорит, что они принадлежат людям, которых выгнали из административного здания.

- Это всего лишь средство передвижения, не придавайте этому большого значения.

- А почему вы не уехали, не сняли квартиру, у вас же у всех дети?

- У кого-то нет денег, а кто-то не намерен отдавать свое жилье. Пока мы здесь находимся, у нас есть шанс вернуть наш дом.

Сымбат добавила, что семьи готовы идти до конца и просят банк пойти им навстречу, чтобы у людей, оставшихся на улице, была возможность приобрести жилье в ипотеку.

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