Жогорку Кенеш будет утверждать бюджет Соцфонда и ФОМС

11 августа 2017, 17:13 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.

Закон принят парламентом 28 июня.

В частности, указанный Закон предусматривает:

— наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;

— наделение правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;

— рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения; и т. д.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.