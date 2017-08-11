Ди Каприо сделал обращение к лидерам 12 стран, которые соберутся в Бишкеке на форуме по сохранению снежных барсов

11 августа 2017, 17:38 Комментарии

Актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов на Земле, а лидеров некоторых стран предпринять решительные действия по спасению этого вида, передает ТАСС.

Соответствующий призыв актер разместил на своей странице в Instagram, подписчиками которой являются 18 млн человек.

По словам Ди Каприо, он предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран, которые соберутся в Бишкеке 23-25 августа на международный форум, посвященный проблемам сохранения снежных барсов.

Напомним, в Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.

Он соберет представителей правительств 12 стран, ареала обитания снежного барса, а также лидеров международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.