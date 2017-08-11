Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша КР"Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша КР"В микрорайоне Кок-Жар ограблен "ЭкоИсламик банк". Милиция ищет преступниковВ микрорайоне Кок-Жар ограблен "ЭкоИсламик банк". Милиция ищет преступников

Ди Каприо сделал обращение к лидерам 12 стран, которые соберутся в Бишкеке на форуме по сохранению снежных барсов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/di-kap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442397-ru.html

Похожие новости

Малыши ночуют на улице в Бишкеке — репортаж о жизни выгнанных из домов семей

За что жестоко убили 8 собак бишкекчанки? Горожане требуют наказать живодера МП «Тазалык» (видео)

МВД предлагает не проводить регистрацию транспорта, собственники которого не оплатили штрафы за нарушение ПДД

Чекисты задержали члена МТО, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак

Журналистка из Бишкека решила попытать счастья на "Новой фабрике звезд"

11 августа 2017, 17:38       Комментарии

Актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов на Земле, а лидеров некоторых стран предпринять решительные действия по спасению этого вида, передает ТАСС.
Соответствующий призыв актер разместил на своей странице в Instagram, подписчиками которой являются 18 млн человек.
По словам Ди Каприо, он предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран, которые соберутся в Бишкеке 23-25 августа на международный форум, посвященный проблемам сохранения снежных барсов.
Напомним, в Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.
Он соберет представителей правительств 12 стран, ареала обитания снежного барса, а также лидеров международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум