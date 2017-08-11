Как обеспечить честные выборы президента в Кыргызстане? Позиция ЦИК

11 августа 2017, 17:41 Комментарии

15 октября 2017 года республику ждет важнейшее политическое событие – выборы президента Кыргызстана. От того, насколько честно пройдет голосование, будет зависеть судьба страны. Если ЦИК сумеет обеспечить прозрачность выборного процесса, страну минуют митинги сторонников проигравших кандидатов, и Кыргызстан сохранит стабильность, которой так дорожит. Однако готов ли Центризбирком гарантировать, что выборы пройдут честно, и к власти придет действительно народный президент?

Никаких каруселей – списки избирателей по биометрическим данным Увы, каждые выборы в Кыргызстане сопровождаются жалобами со стороны наблюдателей и членов штабов партий и кандидатов на различные нарушения. тем более, что схемы махинаций, применяемых на выборах, известны многим. Взять хотя бы «карусели», когда группа лиц катается с участка на участок, голосуя по несколько раз, а представители избирательных комиссий закрывают на это глаза. А помните скандал с ПИН-номерами? Были случаи, когда у одного избирателя было несколько ПИН-кодов, по которым он мог проголосовать несколько раз, либо наоборот — один идентификационный номер распространялся на нескольких людей. Все эти схемы активно работали на недобросовестных политиков, но ситуация в корне начала меняться с 2015 года.

Формирование списков избирателей на основе биометрических данных позволит реализовать принцип: «Один избиратель — один голос». "Начиная с 2015 года в Кыргызстане широко стали использовать инновационные технологии в выборном процессе. Прежде всего это касается формирования списков избирателей. В предыдущие годы ЦИК сталкивался с серьезными проблемами в плане актуальности данного реестра, поэтому было принято решение формировать списки избирателей на основе биометрических данных. Это помогло реализовать принцип «Один избиратель – один голос». Нововведение исключило лазейки, по которым человек мог проголосовать на разных участках по 2–3 раза. Кроме того, формирование списка избирателей на основе биометрии одновременно создало основу для точной идентификации избирателей", – рассказала K-News член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Изначально для идентификации избирателя использовались только отпечатки пальцев. Однако апробация данной системы на предыдущих выборах выявила явные пробелы. В Центральную избирательную комиссию поступали жалобы со стороны граждан на то, что отпечатки пальцев плохо считывались. Соответственно, это лишало человека права голосовать.

Идентификация не только по отпечаткам пальцев, но и по лицу "Подобные ситуации, конечно же, вызвали нарекания. В связи с чем мы обратились в Государственную регистрационную службу, и они доработали программу. Отныне если избиратель не может подтвердить свою личность на основе отпечатка пальца, то он может идентифицировать себя на основе биометрических параметров лица. Таким образом, введение дополнительного параметра распознавания граждан на выборах обеспечивает их максимальный доступ к голосованию", – проинформировала Г.Джурабаева.

Идентификация по лицу увеличивает шансы успешного прохождения проверки на выборах. Биометрические параметры лица – система распознавания людей по внешним данным, к которым относятся расстояние между глазами, бровями и так далее. То есть по всем основополагающим точкам. Право голосовать только по биометрическим паспортам? В ЦИКе развеяли слухи о том, что голосовать на выборах президента Кыргызстана смогут только граждане, получившие биометрические паспорта. Проголосовать в день выборов можно будет, предъявив любой из действующих паспортов. В частности, это можно сделать по ID-картам образца 2004 и 2017 годов, заграничным, дипломатическим и служебным паспортам. Всего на основе пяти документов. У всех них есть так называемая МСЗ (машиносчитываемая зона).

"Человек приходит на избирательный участок, прикладывает паспорт к специальному ридеру, и на мониторе автоматически высвечиваются данные этого избирателя, в том числе и его фотография. Наблюдатели внешне могут оценить, кто к ним пришел и со своим ли паспортом. Ну, а дальше, как уже говорилось, проводится идентификация по отпечатку пальца либо по биометрическим параметрам лица", – добавила Джурабаева.

Государственная регистрационная служба подготовила предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента. В него вошли граждане Кыргызстана, достигшие 18 летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию. Общее количество избирателей составило 2 млн 914 тыс. 588 человек.

Система исключает возможность манипуляции со списками После успешного прохождения идентификации избирателя система автоматически распечатывает чек с паспортными данными избирателя, на основе которого человеку выдается бюллетень. Ни один из операторов ГРС не может самовольно добавить или убрать кого-то из списка избирателей. Программа не предусматривает, чтобы кто-либо проводил манипуляции с реестром.

Если гражданина нет в списках избирателей, он лишается права голоса на выборах. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее проверить наличие своей фамилии в списках на своем избирательном участке. С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в УИКах для ознакомления. "За 60 дней до голосования на избирательном участке вывешиваются предварительные списки, человек может прийти и проверить наличие своей фамилии. Помимо этого, можно отправить смс со своим ПИН-кодом на номер "119" и получить ответ с номером избирательного участка и адресом, по которому этот участок расположен. Это очень удобно. Также проверить себя в списках можно на сайте www.shailoo.srs.kg", – подчеркнула представитель Центризбиркома.

Если человек не нашел себя в списках на своем участке, то он может обратиться с этим вопросом в территориальный участок. Для этого нужна копия паспорта и заявление по форме №3. Если человек хочет проголосовать не на своем участке, то он должен заполнить заявление по форме №2. Образцы документов и бланки всегда можно найти на любой избирательном участке.

"За 20 дней до голосования на участках вывешиваются контрольные списки, уже с внесенными изменениями, за 10 дней до выборов — окончательные. Ранее от граждан поступали жалобы о том, что они не могли проверить, есть они в списках или нет. Теперь на всех участках будут вывешены контрольные списки, и человек сам сможет проверить информацию", – отметила Гульнара Джурабаева.

В день голосования члены избирательной комиссии используют в работе те же контрольные списки, но уже с указанием персональных данных: места проживания и года рождения человека. Это сделано для того, чтобы член комиссии мог удостовериться, что человеку есть уже 18 лет, и он имеет право голосовать.

Многоступенчатая система идентификации граждан на выборах исключает вероятность подлога. То есть никто, кроме заявленного избирателя, не может проголосовать вместо него. Пройти за другого человека идентификацию по биометрическим данным невозможно. Однако если у человека есть доказательства того, что кто-то воспользовался его правом голоса, он в обязательном порядке должен обратиться с заявлением ЦИК и правоохранительные органы. Эти ведомства обязаны будут разбираться по данному случаю.

За подкуп голосов — до пяти лет лишения свободы По неофициальным данным, голос избирателя стоит порядка 1 тысячи сомов, в регионах — и того дешевле. В Кыргызстане действует требование, согласно которому в течение всего дня голосования к урне не должны быть подключены никакие передающие устройства. Это сделано для того, чтобы гарантировать тайну голосования. Соответственно, никто не может узнать, как проголосовал тот или иной избиратель — ни в момент выборного процесса, ни после его окончания.

"Можно узнать, сколько людей проголосовали на отдельных участках, фамилии проголосовавших, но не более. К сожалению, некоторые недобросовестные кандидаты, которые совершили подкуп голосов, пытаются запугать избирателей, распространяя подобные слухи", – подчеркнула член ЦИКа.

Напомним, подкуп избирателей в Кыргызстане – это уголовно наказуемое преступление, предусмотренное статьей 140 УК КР. Раньше по данной статье можно было привлечь к ответственности, если подкуп осуществлялся самими кандидатами, их родственниками или уполномоченными лицами. Сейчас же статья расширена, и теперь наказанию подлежат все лица, осуществляющие подкуп голосов (те же домкомы, которые нередко этим грешат).

Согласно УК КР, за подкуп голосов избирателей грозит наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи минимальных месячных зарплат либо лишение свободы от двух до пяти лет. День голосования В день голосования на всех избирательных участках страны операторы ГРС обнуляют счетчик на автоматических считывающих урнах. Это будет являться доказательством того, что еще никто не голосовал на данном участке. Далее приходят люди, проходят биометрическую регистрацию, получают на основе автоматически распечатанного чека бюллетень, расписываются у члена избирательной комиссии о его получении, после чего идут голосовать.

Автоматические считывающие урны (АСУ) впервые были опробованы на парламентских выборах в 2015 году. Урны Кыргызстану предоставила Южная Корея. Для проведения референдума в 2016 году ЦИК докупил еще 2 тыс. АСУ. Как уже было сказано, в течение дня с урной не проводится никаких манипуляций. В конце дня, после завершения голосования, сотрудники ГРС готовят итоговый отчет на основании данных о том, сколько избирателей прошло идентификацию на участке, и сколько бюллетеней было опущено в урну. Данные сравниваются. Таким способом можно проверить их достоверность. К примеру, если идентификацию прошла 1 тыс. человек, а в урне 1,2 тыс. бюллетеней – это говорит о том, что был совершен вброс. Результаты голосования на данном избирательном участке будут автоматически признаны недействительными. Естественно, такими случаями занимаются правоохранительные органы.

"Законодатель предусмотрел, что должен быть взаимный контроль. То есть члены избирательной комиссии контролируют автоматическую урну путем проведения ручного подсчета, а урна контролирует членов комиссии. Урна вскрывается, из нее извлекают бумажные бюллетени, и производится ручной подсчет. Бывает, что данные ручного подсчета и автоматического незначительно разнятся. Это происходит потому, что сотрудник может признать недействительный бюллетень. Например, избиратель задумался, поставил точку в одном месте, но потом проголосовал, поставив галочку там, где хотел изначально. Автоматическая урна бракует такие листы, а человек может распознать, за кого в итоге был отдан голос", – пояснила специалист.

Далее участковая комиссия должна рассмотреть поступившие жалобы и предложения, полученные в течение дня. После чего они составляют итоговый протокол о голосовании на участке на основе ручного подсчета голосов. Когда итоговый протокол комиссии готов, к автоматической урне подсоединяют модем и с его помощью передают данные этой урны на центральный сервер по защищенным каналам связи. Эти цифры в итоге отражаются на сайте ЦИК. Бумажный протокол комиссии также сканируется и отправляется по защищенным каналам на центральный сервер, и его графическая копия также публикуется на сайте. Так происходит на всех избирательных участках. Это дает возможность любому гражданину в онлайн-режиме следить за результатами голосования, что обеспечивает прозрачность выборного процесса.

Когда данные со всех территориальных избирательных участков получены, ЦИК определяет результаты выборов на итоговом заседании. Эти данные также вывешивают на сайте Центральной избирательной комиссии. По закону, итоговые протоколы по участкам в обязательном порядке публикуют на сайте Центризбиркома не позднее 18 календарных дней со дня голосования, в разрезе ТИКов — не позднее 19 дней.

Сегодня избирательный процесс в Кыргызстане признан одним из самых "продвинутых" с точки зрения задействованного на выборах инновационного оборудования. Аналогов нет ни в Центральной Азии, ни во многих странах за пределами региона.