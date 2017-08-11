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В Ташкенте проходит конференция "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442395-ru.html

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11 августа 2017, 17:00       Комментарии

ТАШКЕНТ, 11.08.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Ташкенте сегодня начала свою работу международная конференция "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана". Об этом сообщает корреспондент информагентства "Кабар" с места событий.
"Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей", - сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время открытия конференции.
В программе конференции - информирование международной общественности о сути и содержании политики Узбекистана по укреплению отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также обсуждение вопросов по обеспечению безопасности и устойчивого развития в центрально-азиатском регионе.
В работе конференции принимают участие профессор Института интеграции международных образовательных программ при Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына, заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев и посол КР в РУз Данияр Сыдыков, а также представители международных организаций и дипкорпуса, аккредитованные в Узбекистане.
Мероприятие организовано МИД Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, представительства ПРООН и офиса координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте.
Конференция продолжает свою работу.

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