В Ташкенте проходит конференция "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана"

11 августа 2017, 17:00 Комментарии

ТАШКЕНТ, 11.08.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Ташкенте сегодня начала свою работу международная конференция "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана". Об этом сообщает корреспондент информагентства "Кабар" с места событий.

"Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей", - сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время открытия конференции.

В программе конференции - информирование международной общественности о сути и содержании политики Узбекистана по укреплению отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также обсуждение вопросов по обеспечению безопасности и устойчивого развития в центрально-азиатском регионе.

В работе конференции принимают участие профессор Института интеграции международных образовательных программ при Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына, заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев и посол КР в РУз Данияр Сыдыков, а также представители международных организаций и дипкорпуса, аккредитованные в Узбекистане.

Мероприятие организовано МИД Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, представительства ПРООН и офиса координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте.

Конференция продолжает свою работу.