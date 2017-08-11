Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша"

11 августа 2017, 17:14 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О Регламенте Жогорку Кенеша". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня 2017 года.

Принятый Закон разработан в целях приведения Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша" в соответствие с положениями Бюджетного кодекса КР.

В частности, указанный Закон предусматривает:

- наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;

- наделение Правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;

- рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения; и т. д.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.