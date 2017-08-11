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Внесены изменения в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442394-ru.html

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11 августа 2017, 17:14       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О Регламенте Жогорку Кенеша". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня 2017 года.
Принятый Закон разработан в целях приведения Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша" в соответствие с положениями Бюджетного кодекса КР.
В частности, указанный Закон предусматривает:
- наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;
- наделение Правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;
- рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения; и т. д.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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