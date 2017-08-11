Декларация — 2016: Заработки послов Кыргызстана за рубежом — Кто зарабатывает больше?

11 августа 2017, 17:17 Комментарии

Государственна кадровая служба опубликовала декларации послов Кыргызстана за рубежом.

Отметим, что супруги дипломатов получают около 30% зарплаты в качестве компенсации.

Посол Кыргызстана в Кувейте и брат претендента на пост президента Жусупбек Шарипов в 2016 году заработал 3 млн 861 тыс. 585 сомов по месту основной работы. Он получил 1 млн 76 тыс. сомов от продажи скота. За год он потратил 2 млн 925 тыс. 41 сом. В качестве имущества у посла указана квартира (50%) площадью 71 кв.м., земельный участок без строений (50%) площадью 0,82 га. Супруга Ж.Шарипова получила 13 тыс. 396 долларов США в качестве компенсации, также она владеет квартирой площадью 52,1 кв.м.

Посол Кыргызстана в Бельгии Асеин Исаев в 2016 году заработал 3 млн 591 тыс. 720 сомов по основному месту работы. Его супруга получила компенсацию в размере 1 млн 14 тыс. 561 сом.

Посол в Германии Эринес Оторбаев в 2016 году заработал 3 млн 434 тыс. сомов по основному месту работы. Его супруга получила компенсацию в размере 913 тыс. 676 сомов и имеет два дома площадью 30,9 и 54,3 кв.м.

Посол Кыргызстана в Катаре Нуран Ниязалиев в 2016 году заработал 3 млн 310 тыс. 887 сомов по основному месту работы, он владеет земельным уделом площадью 2 тыс. 500 кв.м. Его супруга получила компенсацию в размере 740 тыс. 83 сома.

Посол Кыргызстана в Великобритании и Исландии Гульнара Искакова в 2016 году заработала 3 млн 192 тыс. 778 сомов по основному месту работу. Она владеет двумя квартирами площадью 113 и 31 кв.м. Ее близкий родственник получил 882 тыс. сомов от предпринимательской деятельности и владеет автомобилем "Субару".

Аскар Бешимов, занимавший должность посла Кыргызстана в Южной Корее, в 2016 году заработал 3 млн 64 тыс. 325 сомов по основному месту работы. Его близкий родственник получил компенсацию в размере 726 тыс. 544 сома, владеет двумя квартирами площадью 165,6 и 42 кв.м. и автомобилем "Тойота Прадо".

Посол Кыргызстана в Иране Авазбек Абдуразаков в 2016 году заработал 3 млн 53 тыс. 761 сом по основному месту работы. Он владеет домом площадью 209,6 кв.м. и автомобилем "Субару". Его близкий родственник владеет квартирой площадью 192,1 кв.м.

Посол Кыргызстана в ОАЭ Чынгыз Эшимбеков в 2016 году заработал 2 млн 907 тыс. 268 сомов по основному месту работы. У Ч.Эшимбекова имеется квартира площадью 100,1 кв.м., квартира площадью 66,2 кв.м., дачный дом площадью 41,5 кв.м. и автомобиль "Тойота 4 Раннер". Его супруга получила 356 тыс. 445 сомов в качестве компенсации.

Посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Токтогулов в 2016 году заработал 2 млн 818 тыс. 735 сомов по основному месту работы.

Посол Кыргызстана в Саудовской Аравии и Египте Абдилатиф Жумабаев в 2016 году заработал 2 млн 507 тыс. 922 сома по основному месту работы. Он владеет земельным участком с времянкой. Его супруга получила компенсацию в размере 677 тыс. 138 сомов.

Посол Кыргызстана в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне Данияр Мукашев в 2016 году заработал 2 млн 484 тыс. 732 сомов по основному месту работы. Его супруга получила компенсацию в размере 381 тыс. 216 сомов и 2 млн 819 тыс. 888 сомов от предпринимательской деятельности. Также она владеет квартирой площадью 128,8 кв.м. и машиной "Лексус 470".

Канайым Бактыгулова, занимавшая в 2016 году пост посла Кыргызстана в Китае, в 2016 году заработала 2 млн 422 тыс. 638 сомов по основному месту работы. Она владеет квартирой площадью 52,2 кв.м. Ее близкий родственник владеет квартирой площадью 80 кв.м.

Посол Кыргызстана в Индии Самаргуль Адамкулова в 2016 году заработала 2 млн 417 тыс. 707 сомов по основному месту работы. Ее супруг получил компенсацию в размере 660 тыс. 614 сомов, он также владеет автомобилем "Хонда".

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов в 2016 году заработал 2 млн 356 тыс. 670 сомов по основному месту работы. Он владеет недостроенным домом; домом площадью 107,57 кв.м. и двумя автомобилями "Мерседес". Его супруга получила компенсацию в размере 650 тыс. 188 сомов. Она владеет квартирой площадью 235,1 кв.м. и домом площадью 102, 4 кв.м.

Посол Кыргызстана в России, брат экс-президента Болот Отунбаев в 2016 году заработал 2 млн 349 тыс. 418 сомов по основному месту работы. Его супруга получила 479 тыс. 749 в качестве компенсации. Она также владеет квартирой площадью 165,6 кв.м., домом площадью 160 кв.м. и строящийся дом площадью 180 кв.м.

Айджигит Буранов, занимавший должность посла Кыргызстана в Азербайджане, в 2016 году заработал 2 млн 341 тыс. 846 сомов по основному месту работы, он владеет квартирой площадью 63,1 кв.м. и двумя автомобилями "Инфинити" и "Тойота RAV 4". Его супруга получила компенсацию в размере 643 тыс. 224 сома.

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева в 2016 году заработала 2 млн 313 тыс. 21 сом по основному месту работы.

Посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков в 2016 заработал 2 млн 223 тыс. 673 сомов по основному месту работы и получил 1 млн 670 сомов (другие источники). Его супруга получила компенсацию в размере 544 тыс. 715 сомов, 300 тыс. сомов от других источников и 50 тыс. сомов от совместительства (дополнительная работа). Она также владеет автомашиной "Хонда".

Посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев в 2016 году заработал 2 млн 197 тыс. 540 сомов по основному месту работы, он также владеет квартирой площадью 61,8 кв.м. Его супруга получила компенсацию 429 тыс.479 сомов.

Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков в 2016 году заработал 1 млн 419 тыс. 984 сома по основному месту работы. Он имеет дом площадью 203 кв.м. Его близкий родственник в 2016 году потратил 2 млн сомов и является владельцем автомобиля "Тойота".

Посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустенбеков в 2016 году заработал 1 млн 387 тыс. 330 сомов. Он владеет двумя квартирами площадью 82 и 83 кв.м., домом площадью 205 кв.м., дачным домом площадью 201 кв.м. и земельным участком 7 соток. Его супруга получила компенсацию в размере 352 тыс. 44 сома.

Посол Кыргызстана в Таджикистане Мирослав Ниязов в 2016 году заработал 1 млн 354 тыс. 667 сомов по основному месту работы и пенсию в 456 тыс. сомов. Он владеет дачей в 10 соток и двумя квартирами, площадь которых составляет по 120 кв.м. каждая. Его супруга получила компенсацию в размере 342 тыс. 780 сомов.