Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсудеПриговор Садыру Жапарову обжаловали в горсудеДекларация — 2016: Заработки послов Кыргызстана за рубежом — Кто зарабатывает больше?Декларация — 2016: Заработки послов Кыргызстана за рубежом — Кто зарабатывает больше?

Сели в Иссык-Ате: Дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата открыта

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442392-ru.html

Похожие новости

Сели в Иссык-Ате: Вода смыла мост на лыжной базе и унесла 5-6 голов крупного рогатого скота

Озеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогу

Сели в Иссык-Ате: Под угрозой смыва остаются автомобильные мосты (фото)

Дорога на курорт Иссык-Ата закрыта из-за ливневых дождей

Из-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

11 августа 2017, 17:20       Комментарии

В селе Уч-Эмчек Иссык-Атинского района открыта дорога Кой-Таш-курорт Иссык-Ата, ранее закрытая из-за схода селей. В Иссык-Атинском районе в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор. По предварительным данным, перелив воды начался в 12:30 11 августа. Селевые потоки затопили 1 сарай, частично 1 жилой дом, около 600 тополей, несколько электрических столбов пришли в аварийное состояние.
Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров, возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду.
Села Уч-Эмчек, Туз, дачи и водозабор попадают в зону прорывного поражения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум