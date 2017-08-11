Сели в Иссык-Ате: Дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата открыта

11 августа 2017, 17:20 Комментарии

В селе Уч-Эмчек Иссык-Атинского района открыта дорога Кой-Таш-курорт Иссык-Ата, ранее закрытая из-за схода селей. В Иссык-Атинском районе в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор. По предварительным данным, перелив воды начался в 12:30 11 августа. Селевые потоки затопили 1 сарай, частично 1 жилой дом, около 600 тополей, несколько электрических столбов пришли в аварийное состояние.

Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров, возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду.

Села Уч-Эмчек, Туз, дачи и водозабор попадают в зону прорывного поражения.