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Новости Кыргызстана

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Американка упала с седьмого этажа, не сумев припарковаться

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/amerikank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442387-ru.html

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11 августа 2017, 16:47       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. В сети появилось видео, на котором автомобиль рухнул с седьмого этажа стоянки, чуть не раздавив стоявшую внизу машину. Запись опубликована на YouTube.
Инцидент произошел в американском городе Остин, штат Техас. На кадрах с камеры наблюдения видно, как автомобиль перпендикулярно падает на асфальт. В это время машина, стоящая внизу, едва успевает отъехать вперед, тем самым практически избегая удара.
Как утверждает Daily Mail, женщина, находившаяся за рулем, выжила и попала в больницу. Вероятной причиной несчастного случая могло стало то, что водитель при парковке случайно перепутала педали.
Источник РИА Новости

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