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Футбол: юношескую сборную Кыргызстана возглавил тренер из КувейтаФутбол: юношескую сборную Кыргызстана возглавил тренер из КувейтаАмериканка упала с седьмого этажа, не сумев припарковатьсяАмериканка упала с седьмого этажа, не сумев припарковаться

Специалист из Кувейта назначен тренером юношеской сборной Кыргызстана (U-16) по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spetciali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442386-ru.html

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Футбол: юношескую сборную Кыргызстана возглавил тренер из Кувейта

11 августа 2017, 16:51       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Специалист из Кувейта Абдулла Алмутаири назначен тренером юношеской сборной Кыргызстана (U-16) по футболу, сообщили в Федерации футбола страны.
Ранее Алмутаири был тренером юношеской сборной (U-13). Сообщается, что Рафик Амиров, до этого возглавлявший сборную (U-16), также войдет в тренерский штаб команды.
Напомним, юношеской сборной (U-16) предстоит принять участие в отборочном раунде чемпионата Азии-2018. По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу D вместе со сборными Ирана, Афганистана, Ливана и Бутана.
Матчи данной отборочной группы пройдут 16-24 сентября в Иране.
Справка: Абдулла Алмутаири (Кувейт). 2009-2014 год тренер детско-юношеских команд в Кувейте. Сезон 2015-2016 – главный тренер клуба второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии "Radwa". 2016 год – главный тренер ФК "Quariah" (Саудовская Аравия). Довел клуб до финала Кубка страны. Является первым кувейтским тренером, который стал работать за границей.
Был назначен главным тренером Национальной сборной Кувейта, но санкции ФИФА в отношении Ассоциации футбола Кувейт внесли изменения в дальнейшую работу специалиста.

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