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Столичным стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442385-ru.html

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11 августа 2017, 16:28       Комментарии

В ходе очередного объезда выявлено, что хозяйствующие субъекты и владельцы частных домовладений проводят земельные работы с нарушением "правил благоустройства Бишкека".
Как сообщили в мэрии, в результате их деятельности разрушаются элементы благоустройства: газоны, тротуары, ирригация, бордюры, дороги, а также отсутствуют ордера на проведение земельных работ.
Инспектора СЭИ составили протокола по ст. 488 и направили в районную административную комиссию для дальнейшего его рассмотрения.
1.ОсОО "Бабахан", расположен на ул.Ауэзова, 3;
2.ОАО "Североэлектро", расположен на ул.Салиева-ул.Т.Айматова;
3.Владелец частного дома Орозалиева Ч., расположенного в жилмассиве Ак-Бата ул.Первая, д.3;
4.Владелец частного дома Бухонцова Л.И., расположеного на ул.Салиева, 19;
5.Владелец частного дома Эсенбекова К.Т., ул.Кирпичная, 14.

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