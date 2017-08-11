Столичным стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм (фото)

11 августа 2017, 16:28 Комментарии

В ходе очередного объезда выявлено, что хозяйствующие субъекты и владельцы частных домовладений проводят земельные работы с нарушением "правил благоустройства Бишкека".

Как сообщили в мэрии, в результате их деятельности разрушаются элементы благоустройства: газоны, тротуары, ирригация, бордюры, дороги, а также отсутствуют ордера на проведение земельных работ.

Инспектора СЭИ составили протокола по ст. 488 и направили в районную административную комиссию для дальнейшего его рассмотрения.

1.ОсОО "Бабахан", расположен на ул.Ауэзова, 3;

2.ОАО "Североэлектро", расположен на ул.Салиева-ул.Т.Айматова;

3.Владелец частного дома Орозалиева Ч., расположенного в жилмассиве Ак-Бата ул.Первая, д.3;

4.Владелец частного дома Бухонцова Л.И., расположеного на ул.Салиева, 19;

5.Владелец частного дома Эсенбекова К.Т., ул.Кирпичная, 14.