Сели в Иссык-Ате: Вода смыла мост на лыжной базе и унесла 5-6 голов крупного рогатого скота

11 августа 2017, 16:46 Комментарии

В Иссык-Атинском районе, предположительно, был прорыв озера Кичи-Кель. Об этом АКИpress сообщил полномочный представить правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов.

По его данным, потоки смыли одну кошару вдоль реки Нооруз, затопили 5-6 га посевных площадей, смыли мост на лыжной базе ЗИЛ, полдома, унесли 5-6 голов крупного рогатого скота. Человеческих жертв нет.

В селе Уч-Эмчек, как рассказал Б.Кудайбергенов, селевые потоки перекрыли дорогу. В течение часа дорога будет открыта.

В результате ливневых дождей вода примерно в 12:30 перелилась из высокогорного озера, по первоначальным данным, из озера Челектор.

Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров, возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду.

Недалеко от этого озера расположены еще несколько мелких озер. Все они находятся в моренной части под языком ледника, которых их питает.