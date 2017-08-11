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Американка упала с седьмого этажа, не сумев припарковатьсяАмериканка упала с седьмого этажа, не сумев припарковатьсяОзеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогуОзеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогу

Сели в Иссык-Ате: Вода смыла мост на лыжной базе и унесла 5-6 голов крупного рогатого скота

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442384-ru.html

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Пятые сутки идут поиски девочки, унесенной течением реки в Сокулуке

11 августа 2017, 16:46       Комментарии

В Иссык-Атинском районе, предположительно, был прорыв озера Кичи-Кель. Об этом АКИpress сообщил полномочный представить правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов.
По его данным, потоки смыли одну кошару вдоль реки Нооруз, затопили 5-6 га посевных площадей, смыли мост на лыжной базе ЗИЛ, полдома, унесли 5-6 голов крупного рогатого скота. Человеческих жертв нет.
В селе Уч-Эмчек, как рассказал Б.Кудайбергенов, селевые потоки перекрыли дорогу. В течение часа дорога будет открыта.
В результате ливневых дождей вода примерно в 12:30 перелилась из высокогорного озера, по первоначальным данным, из озера Челектор.
Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров, возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду.
Недалеко от этого озера расположены еще несколько мелких озер. Все они находятся в моренной части под языком ледника, которых их питает.

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