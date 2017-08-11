Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Озеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогуОзеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогуДелегация из Оша с официальным визитом посетила город АндижанДелегация из Оша с официальным визитом посетила город Андижан

Трамп введет режим чрезвычайной ситуации из-за опиоидного кризиса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364685_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442383-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев возвратил с возражениями поправки в закон о трансформации, позволяющие узаконить дома, построенные до введения моратория

Пресс-центр "ВБ": О ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз"

В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза

Член ЦИК пояснил ситуацию вокруг Текебаева и почему ряд его коллег выступил против главы Центризбиркома

Член ЦИК – о ситуации вокруг Текебаева и о том, почему Джурабаева выступила против председателя Центризбиркома

11 августа 2017, 16:36       Комментарии

Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с опиоидным кризисом в стране, пишет DW. Злоупотребление опиоидами, в частности героином, является "серьезной проблемой, которой у нас в таком виде еще никогда не было", заявил выступая перед журналистами в Нью-Джерси. Трамп пообещал "инвестировать много времени, сил и средств" в борьбу с этим кризисом.
Введение режима чрезвычайной ситуации позволит местным властям получать дополнительную поддержку из федеральных фондов, а также даст Вашингтону возможность ускоренного введения ограничений на употребление опиоидов - искусственных опиатов, действие которых на организм схоже с эффектом от употребления опия.
Опиоидная эпидемия, жертвами которой ежегодно становятся десятки тысяч американцев, является "национальным бедствием", подчеркнул он. Двумя днями ранее Трамп провел совещание по проблеме злоупотребления опиоидами. По мнению министра здравоохранения Тома Прайса, объявление чрезвычайного положения из-за опиоидного кризиса не является необходимым, однако Трамп намерен подготовить соответствующее заявление.
По оценке американского общества наркологии, от двух до трех миллионов граждан страны имеют зависимость от продающихся по рецепту обезболивающих, а также героина. По подсчетам организации, ежедневно в США умирают 90 человек от передозировки опиоидов.
Между тем газета The New York Times сообщает, что таких смертей в стране почти вдвое больше. По ее данным, в 2016 году в США скончались около 60 тысяч человек от передозировки опиоидов. Этот показатель на 19 процента выше соответствующих цифр за 2015 год, указывает издание.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум