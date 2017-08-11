Озеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогу

11 августа 2017, 16:45 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Высокогорное озеро Челектор в Ысык-Атинском районе Чуйской области вышло из берегов из-за ливневых дождей, сообщила пресс-служба МЧС.

Вода из озера перелилась в реку Нооруз, которая также вышла из берегов и затопила один сарай, частично один жилой дом, шесть тополей, 5-6 электрических столбов в аварийном состоянии.

© Фото / пресс-служба МЧС КРВысокогорное озеро Челектор в Ысык-Атинском районе Чуйской области вышло из берегов из-за ливневых дождей Дорога Койташ - Горная Маевка - курорт Ысык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы гражданской защиты района. Ситуация под контролем МЧС.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });