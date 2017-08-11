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Озеро в Чуйской области вышло из берегов — затопило дом и дорогу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442381-ru.html

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Из-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

11 августа 2017, 16:45       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Высокогорное озеро Челектор в Ысык-Атинском районе Чуйской области вышло из берегов из-за ливневых дождей, сообщила пресс-служба МЧС.
Вода из озера перелилась в реку Нооруз, которая также вышла из берегов и затопила один сарай, частично один жилой дом, шесть тополей, 5-6 электрических столбов в аварийном состоянии.
© Фото / пресс-служба МЧС КРВысокогорное озеро Челектор в Ысык-Атинском районе Чуйской области вышло из берегов из-за ливневых дождей Дорога Койташ - Горная Маевка - курорт Ысык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы гражданской защиты района. Ситуация под контролем МЧС.
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