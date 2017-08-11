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Бакыт Торобаев сдал подписные листы в ЦИК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bakyt-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442379-ru.html

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11 августа 2017, 16:24       Комментарии

Кандидат в президенты Бакыт Торобаев сдали подписные листы в Центризбирком. Об этом K-News заявили в пресс-службе комиссии.
Всего в поддержку Торобаева поступило 73 тыс. подписей.
Как рассказал руководитель рабочей группы по приему и проверке подписных листов Акылбек Эшимов, бланки дополнительно проверят эксперты, поскольку у кандидатов, ранее сдавших листы на проверку, выявлены некоторые нарушения.
Напомним, крайний срок сдачи подписных листов, определенный Центризбиркомом, — 25 августа 2017 года. Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.

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