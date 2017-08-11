Бакыт Торобаев сдал подписные листы в ЦИК

11 августа 2017, 16:24 Комментарии

Кандидат в президенты Бакыт Торобаев сдали подписные листы в Центризбирком. Об этом K-News заявили в пресс-службе комиссии.

Всего в поддержку Торобаева поступило 73 тыс. подписей.

Как рассказал руководитель рабочей группы по приему и проверке подписных листов Акылбек Эшимов, бланки дополнительно проверят эксперты, поскольку у кандидатов, ранее сдавших листы на проверку, выявлены некоторые нарушения.

Напомним, крайний срок сдачи подписных листов, определенный Центризбиркомом, — 25 августа 2017 года. Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.