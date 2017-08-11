Абакиров: "Евразийская неделя" станет эффективной площадкой для налаживания бизнес-контактов

11 августа 2017, 16:13 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Евразийская неделя станет эффективной площадкой для налаживания контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для бизнеса", - заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров сегодня в ходе телемоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск, который прошел в рамках Международного форума "Евразийская неделя".

По словам замминистра, форум "Евразийская неделя" - это ежегодное мероприятие, которое проводится странами-участниками ЕАЭС. В этом году форум проходит в Астане. Основная тематика - информационные технологии.

Абакиров отметил, что целью данного мероприятия является развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала стран ЕАЭС.

""Евразийская неделя" станет эффективной площадкой для налаживания контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для бизнеса, а также для совместной работы над стратегией экономического развития Союза в условиях глобальных вызовов. Форум будет посвящен углублению интеграционных процессов на территории ЕАЭС, внедрению цифровых технологий в экономику, повышению конкурентоспособности и развитию экспортного потенциала стран-членов ЕАЭС", - подчеркнул замминистра.

Как он отметил, на форуме из Кыргызстана будут участвовать 10 компаний. Основания их задача - наладить связи и найти потенциальных клиентов. Они должны найти бизнес-партнеров, что в коечном счете отразится на работе этого сектора.