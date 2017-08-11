Делегация из Оша с официальным визитом посетила город Андижан

11 августа 2017, 16:29 Комментарии

ОШ, 11.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Делегация из города Ош в количестве 60 человек во главе с мэром Оша Айтмаматом Кадырбаевым с официальным визитом 10 августа посетила город Андижан (Узбекистан). Об этом сообщил глава пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу.

По его словам, самой главной целью визита является укрепление и улучшение торгово-экономических связей двух близкорасположенных городов. "Как мы все знаем, расстояние между городом Ош и Андижаном составляет всего лишь 50 км, эту выгоду мы должны использовать. Об этом также было сказано предпринимателями во время бизнес-форума", - отметил он.

Талант Канатбек уулу добавил, что для предпринимателей существует только одна проблема - граница, и они во время бизнес-форума попросили в скорейшее время решить данную проблему.

"Мы ознакомились с опытом узбекистанских предпринимателей по созданию торгово-логистических центров, с заводом по производству автомобилей, с центрами по продаже автомобилей, автосервисами, сельскохозяйственными объектами и другими объектами", - также сообщил он.

В составе делегации приняли участие руководители государственных и муниципальных организаций и учреждений города, деятели культуры, искусства, представители бизнес-среды, аксакалы. В ходе поездки Ошская делегация посетила ряд инфраструктурных, социальных и промышленных предприятий города, ознакомилась с культурными и историческими объектами, а также приняла участие в бизнес-форуме.

В рамках ознакомления делегация посетила сельскохозяйственные предприятия Хожаабадского района, Андижанский автомобильный салон "Автотеххизмат" марки "Chevrolet", ознакомилась с Андижанским областным многопрофильным детским клиническим центром, посетила строящийся комплекс "Гулзар Махалла", расположенный на территории махаллинского комитета первого микрорайона, ознакомилась со строящимися многоэтажными домами для молодежи города. Также состоялось посещение 13-й общеобразовательной школы для ознакомления с подготовкой к началу нового учебного года. Кроме того, гости ознакомились с малыми предприятиями города Андижан.

Далее в центральном парке Андижана "Багишамол" представители делегации из Оша установили юрту и продемонстрировали в ней национальные традиции кыргызского народа. Особую поддержку в этом оказала кыргызская диаспора, проживающая в Андижане. Для всех собравшихся выступили артисты из города Ош и танцевальные коллективы города Андижан.

По словам мэра Оша Айтмамата Кадырбаева, отношения между двумя народами во всех сферах активно развиваются.

"Мы обменялись мнениями по наиболее важным вопросам дальнейшего сотрудничества между нашими городами, дальнейшего взаимоотношения между нашими родственными народами, имеющими общую историю и традицию, по разработке совместных долгосрочных планов. Наши позиции оказались близки и схожи. И мы выразили готовность приложить все наши усилия для совместного взаимовыгодного сотрудничества во благо и процветание наших городов. Убежден, что в целом сегодняшняя наша встреча послужит дальнейшему развитию по-настоящему дружественных отношений между нашими городами Ош и Андижан", - сказал мэр.

Дружественный визит лежит в основе развития двусторонних отношений двух городов с целью укрепления и повышения двусторонних связей, для обсуждения вопросов установления побратимских отношений между двумя городами.