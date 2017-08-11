Сели в Иссык-Ате: Под угрозой смыва остаются автомобильные мосты (фото)

11 августа 2017, 16:00 Комментарии

В Иссык-Атинском районе Чуйской области 11 августа примерно в 12:30 из-за ливневых дождей произошел прорыв высокогорного озера Челектор.

В результате селевые потоки частично затопили 2 кошары, под угрозой смыва остаются автомобильные мосты.

Дорога Кой-Таш - Горная Маевка - курорт Иссык-Ата временно закрыта.

На месте селей находятся оперативная группа МЧС во главе с министром Кубатбеком Бороновым, полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, представители органов местной власти. На месте работает патрульная милиция.

Для ликвидации последствий к месту происшествия выехали 32 спасателя Госцентра подготовки спасателей МЧС, 10 спасателей пожарно-спасательной части Аламединского района. Приведена в готовность инженерная техника Северного центра реагирования на ЧС МЧС с передвижным пунктом управления. Привлечены все службы гражданской защиты Иссык-Атинского района и Чуйской области для ликвидационных мероприятий.

Озеро Челектор находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Нооруз. Имеет первую категорию опасности. Объем озера - 80 тыс. кубометров. Возможный максимальный расход прорывного потока - 50 кубометров в секунду. Карта территории (кликните на объект для получения подробностей):