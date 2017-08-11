Из зала суда по делу Текебаева вывели журналиста

11 августа 2017, 16:16 Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон и продолжает выступать подсудимый Текебаев.

После перерыва председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек попросил покинуть журналиста зал заседаний, так как он мешает процессу.

"Вы все время туда-сюда ходите, мешая процессу. Выйдите из зала суда", - сказал Эрнис уулу.

В свою очередь представитель СМИ попытался оправдаться, сказав, что у него село зарядное устройство. Однако судья не стал слушать эти доводы. В итоге конвой вывел журналиста из зала суда.