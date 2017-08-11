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Из зала суда по делу Текебаева вывели журналиста

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364684_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442375-ru.html

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11 августа 2017, 16:16       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
Отметим, суд перешел к прениям сторон и продолжает выступать подсудимый Текебаев.
После перерыва председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек попросил покинуть журналиста зал заседаний, так как он мешает процессу.
"Вы все время туда-сюда ходите, мешая процессу. Выйдите из зала суда", - сказал Эрнис уулу.
В свою очередь представитель СМИ попытался оправдаться, сказав, что у него село зарядное устройство. Однако судья не стал слушать эти доводы. В итоге конвой вывел журналиста из зала суда.

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